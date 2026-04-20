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Trumps ZollpolitikEinmal 166 Milliarden Dollar zurück, bitte

Lesezeit: 2 Min.

Alles zahlt das Ausland, so hat sich Trump das mit den Zöllen wohl vorgestellt. Aber so ganz geht der Plan nicht auf.
Alles zahlt das Ausland, so hat sich Trump das mit den Zöllen wohl vorgestellt. Aber so ganz geht der Plan nicht auf. Mark Schiefelbein/AP/dpa

Mehr als 300 000 Unternehmen haben der US-Regierung zu viel an Zöllen bezahlt. Jetzt können sie ihr Geld zurückfordern – und US-Präsident Donald Trump hat ein Finanzierungsproblem.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Die US-Regierung hat während der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump viele Milliarden Dollar an Zöllen zu Unrecht kassiert. Von dieser Woche an muss sie diese nun zurückzahlen. Die US-Zollbehörde schaltete dafür am Montag ein Online-Portal frei, über das Importeure die Rückerstattung beantragen können. Die Behörde rechnet damit, dass 330 000 Unternehmen 166 Milliarden Dollar zurückfordern könnten.

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