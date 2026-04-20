Die US-Regierung hat während der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump viele Milliarden Dollar an Zöllen zu Unrecht kassiert. Von dieser Woche an muss sie diese nun zurückzahlen. Die US-Zollbehörde schaltete dafür am Montag ein Online-Portal frei, über das Importeure die Rückerstattung beantragen können. Die Behörde rechnet damit, dass 330 000 Unternehmen 166 Milliarden Dollar zurückfordern könnten.
Trumps ZollpolitikEinmal 166 Milliarden Dollar zurück, bitte
Lesezeit: 2 Min.
Mehr als 300 000 Unternehmen haben der US-Regierung zu viel an Zöllen bezahlt. Jetzt können sie ihr Geld zurückfordern – und US-Präsident Donald Trump hat ein Finanzierungsproblem.
Von Ann-Kathrin Nezik, New York
Lesen Sie mehr zum Thema