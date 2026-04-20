Die US-Regierung hat während der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump viele Milliarden Dollar an Zöllen zu Unrecht kassiert. Von dieser Woche an muss sie diese nun zurückzahlen. Die US-Zollbehörde schaltete dafür am Montag ein Online-Portal frei, über das Importeure die Rückerstattung beantragen können. Die Behörde rechnet damit, dass 330 000 Unternehmen 166 Milliarden Dollar zurückfordern könnten.