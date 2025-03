Von Ann-Kathrin Nezik

Vergangene Woche hat Jerome Powell wieder etwas Unerhörtes gewagt. Der Chef der US-Notenbank stellte sich wie fast jeden Monat an sein blaues Rednerpult im Hauptquartier der Federal Reserve und erklärte seelenruhig, was er zu tun gedenke: nämlich nichts. Die Leitzinsen, sagte Powell, blieben bis auf Weiteres unverändert. Donald Trump muss das als Affront empfunden haben. Denn er hatte dem Fed-Chef befohlen, die Zinsen zu senken. Doch Powell will dem Präsidenten einfach nicht gehorchen. Das macht ihn in Washington mittlerweile zu einer Ausnahmeerscheinung.