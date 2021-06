Zelte von Obdachlosen in San Francisco: Nach dem Willen linker Demokraten soll sich die Fed am Kampf gegen wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichheit beteiligen.

Welche Kriterien mitunter eine Rolle spielen, wenn es darum geht, ein wichtiges politisches Amt zu besetzen, zeigte sich im Sommer 2017 in Washington. Präsident Donald Trump dachte darüber nach, wen er mit der Führung der US-Notenbank beauftragen sollte, wie er der Fed seine "Handschrift" verpassen könnte - und ob die wichtigste geldpolitische Institution der ruhmreichen Vereinigten Staaten von Amerika tatsächlich von einer Frau geführt werden sollte, die es kaum auf 1,60 Meter bringt. Die Antwort ist bekannt: Obwohl die damalige Amtsinhaberin Janet Yellen weltweit hohe Wertschätzung genoss, wurde sie durch ihren Vorstandskollegen Jerome Powell ersetzt.

Vier Jahr später steht Trumps Nachfolger Joe Biden vor dem gleichen Problem - und auch wenn die Körperlänge, Schuhgröße oder Haarfarbe der Bewerber diesmal gewiss keinen Einfluss auf die Personalentscheidung haben werden, ist die Lage doch verzwickt: Einerseits hat Powell in den vergangenen gut drei Jahren Trump wiederholt die Stirn geboten und sich ein Renommee erarbeitet, das durchaus an das seiner Vorgängerin heranreicht. Andererseits gibt es vor allem im Umfeld der Demokraten Stimmen, die dem Parteifreund Biden ständig neue, zusätzliche Kriterien für die Kandidatenwahl präsentieren. Demnach soll die Fed-Führung diverser und politischer werden, sich nicht länger nur um stabile Preise und Vollbeschäftigung bemühen, sondern darüber hinaus einen stärkeren Beitrag zur Beseitigung wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Fehlentwicklungen leisten - von ungleichen Löhnen und Vermögensverhältnissen bis zur Benachteiligung von Frauen und gesellschaftlichen Minderheiten am Arbeitsplatz.

Gleich vier Posten werden in den kommenden Monaten frei

Die gute Nachricht für Biden ist, dass in den kommenden Monaten nicht nur Powells Vierjahresvertrag als Fed-Chef ausläuft, sondern auch die Arbeitspapiere seiner Stellvertreter Richard Clarida und Randal Quarles. Zudem ist einer der sieben Plätze im Fed-Vorstand derzeit vakant. Unter dem Strich kann der US-Präsident also - mit Unterstützung des Senats - insgesamt vier Positionen besetzen und hat damit die nötige Spielmasse, um verschiedenen Wünschen Rechnung zu tragen.

Detailansicht öffnen Hat sich in den vergangenen drei Jahren einen Namen gemacht: Fed-Chef Jerome Powell. (Foto: POOL/REUTERS)

Stand jetzt geht das Gros der US-Finanzexperten davon aus, dass Powell Anfang Februar seine zweite vierjährige Amtszeit antreten wird. Dafür spricht tatsächlich einiges: Der Fed-Chef hat die Schatullen der Notenbank in der Corona-Krise beherzt geöffnet und die US-Wirtschaft damit vor einem schlimmeren Absturz bewahrt, er hat Programme gegen Rassendiskriminierung und wirtschaftliche Ungleichheit gefördert und zugleich eine Strategiereform vorangetrieben, die es der Fed künftig erlaubt, die Leitzinsen länger als bisher niedrig zu halten, um etwa auch gesellschaftlichen Randgruppen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Detailansicht öffnen Ex-US-Präsident Donald Trump und Amtsinhaber Joe Biden (rechts) haben sehr unterschiedliche politische Ansichten. Den Fed-Chef, damals von Trump unterstützt, lehnt Biden aber nicht ab. (Foto: JIM WATSON; SAUL LOEB/AFP)

Anders sieht es bei Quarles aus, dessen Amtszeit als Fed-Vize bereits Mitte Oktober endet. Zwar hat sich die Sorge vieler Demokraten - und die Hoffnung Trumps - nicht bewahrheitet, dass der Ex-Finanzmanager die Bankenregulierung massiv beschneiden wird. Dennoch gilt Quarles vielen von Bidens Parteifreunden als zu Wall-Street-nah. Womöglich übernimmt seine Vorstandskollegin Lael Brainard den Posten der Vizechefin oder gar den der Notenbankpräsidentin: Die 59-Jährige hat in den vergangenen Jahren die Geldpolitik Powells gestützt, in Bankenfragen aber wiederholt gegen ihn und Quarles gestimmt. Rückte sie nun an die Fed-Spitze, ergäbe das aus Sicht linker demokratischer Aktivisten eine attraktive Gleichung: Brainard gleich Powell minus Quarles.

Mehr Frauen, mehr nicht-weiße Vorstandsmitglieder

Zu diesen Aktivisten zählt Benjamin Dulchin, Direktor der Kampagne "Fed Up" - ein Wortspiel mit dem Kurznamen der Notenbank, das so viel wie "die Nase voll haben" bedeutet. Er fordert unter anderem, dass die Zentralbank die Interessen gesellschaftlicher Minderheiten viel stärker berücksichtigt und die Regierung das Personal für den Fed-Vorstand künftig anhand der Frage aussucht, ob ein Bewerber ihre wirtschaftspolitische Agenda vollumfänglich mitträgt. Frei übersetzt hieße das, dass die weitgehende politische Unabhängigkeit der Notenbank eingeschränkt würde - ein Paradigmenwechsel, für den Biden bisher nicht zu haben war. Im Gegenteil: Dass Powell und der US-Präsident seit dessen Amtsantritt im Januar noch nicht miteinander gesprochen haben, ist Biden zufolge auch als Signal zu verstehen, dass er an der Unabhängigkeit der Fed festhält.

Detailansicht öffnen Traumkandidatin vieler Aktivisten für höhere Weihen: Fed-Vorstandsmitglied Lael Brainard. (Foto: ERIC BARADAT/AFP)

Powell selbst hat bereits angedeutet, dass er mit einer weiteren Amtszeit liebäugelt - eine Idee, mit der sich auch die Gewerkschaften anfreunden könnten, die seit Bidens Amtsübernahme wieder an Einfluss gewonnen haben. So fordert Richard Trumka, Chef des Arbeitnehmerdachverbands AFL-CIO zwar, dass der Präsident mehr Frauen und Schwarze für die Fed-Spitze nominiert - und nennt mit Lisa Cook, Professorin an der Michigan-State-Universität, sowie AFL-CIO-Chefvolkswirt William Spriggs auch gleich zwei mögliche Kandidaten. Mit einem Notenbankpräsidenten Powell aber könnte der Gewerkschaftsboss gut leben. Powell, so Trumka, habe während der Pandemie "einen wahrlich meisterhaften Job" gemacht und bewiesen, "dass er die Arbeitnehmer im Kopf hat" - und nicht die Finanzmärkte.