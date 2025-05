Nun ist Lucy Guo, Gründerin eines KI-Start-ups, die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Doch eigentlich, so sagt sie, sei Geld für sie nur Mittel zum Zweck – und sie hat damit noch Großes vor.

Von Ann-Kathrin Nezik

„Type A“ nennen die Amerikaner Frauen wie Lucy Guo, die in allen Lebensbereichen die Beste sein wollen. Guo ist mit ihren 30 Jahren nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin. Sie zeigt auch beim Sport großen Ehrgeiz. Auf Instagram kann man ihr dabei zusehen, wie sie obsessiv ein Fitnessstudio in Los Angeles besucht, das für seine besonders harten Work-outs berüchtigt ist – nicht einmal, sondern zweimal pro Tag. Mindestens. 3000 Kurse will sie dort schon besucht haben. Dafür steht die Gründerin morgens um fünf Uhr auf.