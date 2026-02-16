Der amerikanische Verkehrsminister Sean Duffy ist bekannt dafür, an keiner Fernsehkamera vorbeizulaufen, ohne die angeblichen Vorzüge seiner Politik ausgiebig zu würdigen. Er ist in gleicher Mission auch auf Social Media sehr aktiv. Und so versuchte er auch dieses Mal, der Geschichte einen wirklich positiven Spin zu geben. Die Administration habe schnell gehandelt, um Drohnen eines Drogenkartells zu begegnen, schrieb Duffy zuletzt.