Die Federal Reserve in Washington D.C. hebt den US-Leitzins kräftig an.

Um die ausufernde Inflation in den Griff zu bekommen, hebt die Fed die Tagesgeldzielspanne um einen Dreiviertelpunkt auf 1,5 bis 1,75 Prozent an. Weitere Schritte dürften bald folgen.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Die US-Notenbank (Fed) ergreift im Kampf gegen die hohe Inflationsrate immer radikalere Maßnahmen. Wie die Währungshüter am Mittwochabend nach zweitägigen Beratungen mitteilten, steigt ihr wichtigster Leitzins, die sogenannte Tagesgeldzielspanne, um 0,75 Prozentpunkte auf nunmehr 1,5 bis 1,75 Prozent. Eine so starke Anhebung hatte es zuletzt vor fast 28 Jahren gegeben, in den kommenden Monaten dürften weitere Schritte folgen.

Mit der Zielspanne steuert die Fed grob die Zinssätze, die sich Banken untereinander für Kurzzeitdarlehen in Rechnung stellen. Damit nimmt sie indirekt auch Einfluss auf die Konditionen für Verbraucherkredite. Steigende Leitsätze dämpfen tendenziell die Investitionsnachfrage, den Konsum und damit auch die Preise, sinkende Zinsen befeuern die Konjunktur, aber auch die Inflation.

Ursprünglich waren Experten in den vergangenen Wochen davon ausgegangen, dass sich Bürger, Unternehmen, Politik und Finanzmärkte über den Sommer auf mehrere aufeinanderfolgende Zinserhöhungen um jeweils einen halben Prozentpunkt einstellen müssen. Nach dem jüngsten, aus Fed- Sicht höchst unerfreulichen US-Inflationsbericht entschieden sich die Währungshüter aber nun sogar für einen noch weitergehenderen Schritt. Laut Amt für Arbeitsstatistiken stiegen die Verbraucherpreise im Mai wegen weiter bestehender coronabedingter Lieferengpässe und des Kriegs in der Ukraine im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,6 Prozent, so stark wie seit Dezember 1981 nicht mehr. Damit machte die Rate ihren leichten Rückgang vom April mehr als wett und dämpfte alle Hoffnungen, dass der Höhepunkt der Teuerungswelle überschritten ist und sich die Lage an der Preisfront langsam, aber doch sichtbar entspannt.

Erschwerend hinzu kommt, dass Umfragen zufolge auch die Inflationsängste der Amerikaner noch einmal gewachsen sind. Für Notenbanker ist das ein Alarmsignal, weil Konsumentinnen und Konsumenten ihr Verhalten ändern, wenn sie nachhaltig steigende Preisen befürchten: Sie ziehen Käufe vor, verstärken damit den Inflationsdruck und sorgen so dafür, dass aus der veränderten Erwartung eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung wird. Die Frage vor Beginn der Fed-Beratungen lautete deshalb: Was tun die Währungshüter? Geraten auch sie in Panik und verschärfen ihren Zinserhöhungskurs über Gebühr - wohl wissend, dass sie damit Zweifel an der eigenen Prognosefähigkeit schüren und zudem jederzeit eine schmerzhafte Rezession auslösen könnten? Oder halten sie Kurs und laufen damit Gefahr, dass ihnen die Preisentwicklung endgültig entgleitet?

In einer kurzen Erklärung begründete die Notenbank ihr Votum für eine Erhöhung um 0,75 Punkte damit, dass die Inflationsrate weiter ungewöhnlich hoch und die Arbeitslosenrate zugleich sehr robust sei. Vor diesem Hintergrund erscheine die getroffene Entscheidung angemessen. Zu Details wollte sich Fed-Chef Jerome Powell bei einer Pressekonferenz im Laufe des Abends äußern.

Politisch Hauptleidtrage der hohen Inflationsrate sind vor allem Präsident Biden und seine Demokratische Partei, der bei den Zwischenwahlen zum Kongress in weniger als fünf Monaten der Verlust ihrer Mehrheiten in beiden Parlamentskammern droht. Biden wäre dann in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit de facto gelähmt und hätte kaum noch Chancen, Gesetzesvorschläge durchzusetzen.