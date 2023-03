Zinsen rauf oder nicht? Darum ging es in der Ausschusssitzung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Die Antwort kam am Abend.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Hohe Inflationsraten, schwächelnde Konjunktur, strauchelnde Banken, hypernervöse Finanzmärkte: Wenn man sich ein Szenario ausdenken müsste, wie es schlechter nicht sein kann für eine Notenbank, dann käme wohl das heraus, mit dem sich die amerikanische Federal Reserve (Fed) an diesem Mittwoch auseinandersetzen musste. Schon ohne die jüngsten Bankenturbulenzen in den USA und der Schweiz wäre die turnusmäßige Leitzinsentscheidung des geldpolitischen Ausschusses der Fed eine heikle gewesen. So aber wurde sie zum echten Drahtseilakt, der auch in den nächsten Tagen noch Kursstürze an den Weltbörsen auslösen kann.