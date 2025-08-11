Mikrochips – wer sie hat, ist in der modernen Welt im Vorteil. Der US-Präsident will den nicht aus der Hand geben und kommt zu einem überraschenden Meinungsumschwung. Aber auch der ist eine Machtdemonstration gegenüber China.

Von Helmut Martin-Jung und Gregor Scheu, Peking/München

Wer US-Präsident ist, dreht schon von Amts wegen das große Rad. Keiner aber hat bisher so in die Speichen dieses Rades gegriffen wie Donald Trump. Mit seiner Verhandlungstaktik, die seinem früheren Metier, dem Immobiliengeschäft, entlehnt ist, möchte er den USA Vorteile verschaffen. Eines seiner Ziele ist es, Chinas Aufstieg zur führenden Macht zu verhindern. Besonders im Fokus dabei: der Kampf um den Zugang zu Mikrochips. Die sollen die nächste Technologiewelle antreiben. Trump will damit auch eine unmissverständliche Botschaft an Peking senden: Wir sind es, die die Regeln für den globalen Chipmarkt bestimmen.