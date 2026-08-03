Die japanische Finanzministerin bestätigt am Montag, dass die US-Regierung massiv in den Yen investiert habe. Das könnte für die USA ein ebenso guter Deal sein wie für Japan.

Am Montag kam aus Tokio eine Bestätigung der gemeinsamen Intervention von Japan und den USA gegen den fallenden Kurs des Yen. Die Aktion ziele darauf ab, der jüngsten „übermäßigen Volatilität des Yen entgegenzuwirken“, sagte Japans Finanzministerin Satsuki Katayama vor Reportern. „Das japanische Finanzministerium beobachtet die Lage genau und steht in engem Austausch mit dem US-Finanzministerium. Wir werden nicht zögern, erneut zu intervenieren.“