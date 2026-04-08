Die USA und Iran haben sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt. Bedingung für die Einigung ist, dass Iran für diesen Zeitraum die Straße von Hormus wieder öffnet. Sie ist das wichtigste Nadelöhr für den Transport von Öl und Gas aus der Region. Daraufhin ist der Ölpreis deutlich gesunken. Nordsee-Rohöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI wurden um fast 15 Prozent günstiger. Die Preise sanken auf 93,92 beziehungsweise 95,70 Dollar je Barrel. Öl kostete so wenig wie seit fast einem Monat nicht mehr. Die Folgen sehen Verbraucher beim Blick ins Depot, allerdings weniger an der Zapfsäule.

Was ist heute um 12 Uhr an den Tankstellen passiert?

Die Preise sind weiter gestiegen, allerdings nicht mehr ganz so stark wie an den Tagen zuvor. Zahlen des ADAC zufolge ist der Sprit am Mittwochmittag um etwa fünf Cent teurer geworden. Ein Liter Super E 10 kostete zur Mittagszeit nach der täglichen Erhöhungsrunde 2,208 ⁠Euro und damit 5,7 Cent mehr als noch am Vormittag. Für Diesel mussten Autofahrer 2,471 Euro ‌zahlen, ein Plus von ‌5,3 Cent. Am Dienstag waren die Preise mittags deutlich stärker angestiegen, um 7,6 und neun Cent. „Es geht moderater aufwärts als zuletzt“, sagte ein ADAC-Sprecher. „Mag sein, dass sich der deutlich niedrigere Ölpreis hier niederschlägt. Allerdings sollte man ‌besser noch abwarten.“

Warum sinken die Preise nicht sofort auf Vorkriegsniveau?

Das Bundeskartellamt und der ADAC beklagen bei den Spritpreisen seit Längerem den sogenannten „Raketen-und-Feder-Effekt“: Steigen die Kosten, erhöhen Mineralölkonzerne und Tankstellen die Preise so schnell wie eine Rakete, um ihre Margen zu schützen. Sinken sie wieder, fallen die Preise nur so langsam wie eine Feder zu Boden. Weil es nur wenige große Anbieter gibt, sind die Anreize gering, einander mit Preissenkungen zu unterbieten. Die Anfang April eingeführte 12-Uhr-Regel an den Tankstellen sollte eigentlich verhindern, dass der Spritpreis immer weiter steigt. Trotzdem konnten die Mineralölkonzerne die Preise einmal am Tag zur Mittagszeit erhöhen. Bis zur erneuten Waffenruhe hatte die Regel daher den gegenteiligen Effekt: Benzin und Diesel wurden täglich teurer. Wie schnell und deutlich die Konzerne den billigeren Ölpreis an die Kunden weitergeben, werden die kommenden Tage zeigen.

Warum erholen sich die Börsen so schnell?

Die Börsen reagierten erleichtert auf die Aussicht, dass die Straße von Hormus bald wieder für Schiffe passierbar sein soll und eine weitere militärische Eskalation vorerst ausbleibt. Der Dax notierte am Mittwochnachmittag um 15 Uhr bei 24 136 Punkten, ein Plus von mehr als fünf Prozent im Vergleich zum Vortag. Ähnlich verhielt sich der EuroStoxx50, der zur selben Zeit mit 5934 Punkten ebenfalls deutlich über fünf Prozent im Plus lag. Auch Anleger in Asien atmeten auf. An den US-Börsen begann der Handelstag ebenfalls positiv. Der Dow Jones startete mit knapp drei Prozent im Plus und lag um 15.30 Uhr deutscher Zeit bei 46 978 Punkten, auch der breiter gefasste S&P 500 legte zu. Aktienkurse sind kein Abbild der wirtschaftlichen Gegenwart, sondern spiegeln primär Erwartungen über die Zukunft wider. Ändert sich die Erwartungslage, reagieren die Märkte sofort. Die jüngsten Ereignisse belegen wieder einmal, wie schnell und unvorhersehbar sich die Stimmung an den Märkten drehen kann.

Wie schnell wird die Straße von Hormus jetzt wieder nutzbar?

Rund 2000 Schiffe sind derzeit im Persischen Golf und vorgelagerten Gewässern eingeschlossen. Dieser Stau muss sich zunächst auflösen. Vor dem Krieg passierten täglich rund 135 Schiffe die Straße von Hormus, während der Blockade waren es nur noch 25. Der Verkehr wird sich erst wieder normalisieren, wenn es klare Sicherheitszusagen gibt und die Versicherbarkeit der Transporte gewährleistet ist.

Die Straße von Hormus in einer undatierten, von der NASA zur Verfügung gestellten Satellitenaufnahme. The Visible Earth/NASA/dpa

Militärexperten warnen, dass eine sichere Wiederöffnung der Meerenge Monate dauern könnte, wegen der Minen und Wracks, die erst beseitigt werden müssen. In einem Sonderbericht geht der Schiffsfinanzierer Korea Ocean Business Corporation davon aus, dass es in den ersten Wochen zu Fahrten mit Verzögerungen und Umwegen kommt. Erst nach sechs bis 24 Monaten beginne die „strukturelle Normalisierung“, sobald die Straße von Hormus nicht mehr als Hochrisikogebiet gelte und die Kosten für die Versicherungspolicen sänken. Diplomatische Erklärungen allein würden dafür nicht ausreichen. Entscheidend seien viele unfall- und störungsfreie Durchfahrten, um Vertrauen und Stabilität wiederherzustellen.

Wie reagieren die Reedereien?

Besonders großer Optimismus ist noch nicht spürbar. „Der Waffenstillstand mag Transitmöglichkeiten eröffnen, bietet jedoch noch keine vollständige Sicherheit im Seeverkehr“, heißt es etwa von Maersk, einer der weltweit größten Reedereien mit Sitz in Kopenhagen. Man verfolge einen „vorsichtigen Ansatz“ und nehme deswegen keine Änderungen an „bestimmten Dienstleistungen“ vor. Bedeutet: Die Dänen wollen die Straße von Hormus noch nicht durchqueren, zu gering ist ihr Vertrauen in die Versprechungen des US-Präsidenten und der iranischen Führung.

Auch Deutschlands größte Reederei Hapag-Lloyd ist noch sehr vorsichtig: „Wir sehen aufgrund unserer aktuellen Risikoeinschätzung weiterhin von einer Durchfahrt durch die Meerenge ab.“ Die Sperrung der Straße von Hormus kostet Hapag-Lloyd eigenen Angaben zufolge 40 bis 50 Millionen Dollar wöchentlich. Grund seien vorwiegend Treibstoffkosten, die um mehr als 50 Prozent über dem normalen Niveau lägen, aber auch teils deutlich höhere Versicherungsprämien sowie Lagerkosten für Container. Diese Mehrkosten will das Unternehmen an die Kunden weitergeben. Was das am Ende genau bedeutet, wie viel teurer einzelne Produkte werden, ist noch nicht absehbar.

Wie lange benötigt die Weltwirtschaft, um sich jetzt wieder zu erholen?

Die für zwei Wochen ausgesetzte Blockade war nach Ansicht der Internationalen Energieagentur (IEA) schwerwiegender als die Energiekrisen von 1973, 1979 und 2022 zusammen. Entscheidend ist, ob es eine nachhaltige Verhandlungslösung geben wird. Die Weltwirtschaft benötigt fossile Brennstoffe. Knappheiten, Versorgungsunsicherheit und Inflation könnten eine Stagflation auslösen: kein Wachstum bei hohen Preisen.

Die Zentralbanken hatten zuletzt angedeutet, sie würden angesichts der hohen Rohstoffpreise die Leitzinsen erhöhen müssen. Hohe Leitzinsen bremsen aber wiederum das Wachstum. Inzwischen gehen die Finanzmärkte davon aus, dass die Europäische Zentralbank angesichts des Waffenstillstands und der fallenden Ölpreise im April doch nicht die Leitzinsen erhöhen wird. „Tatsächlich wären im Falle einer ‌Einigung zwischen den USA und Iran die realwirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges überschaubar“, sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank der Nachrichtenagentur Reuters. Zwar belasteten die hohen Energiepreise die Weltwirtschaft im ersten Halbjahr, doch wenn sich die Situation entspanne, könnte die globale Konjunktur im weiteren Jahresverlauf wieder auf ihren ursprünglichen Pfad zurückkehren.