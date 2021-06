Kommentar von Claus Hulverscheidt

Am Wochenende hatte die Welt wieder einmal Gelegenheit, die Unterschiede zwischen dem 45. und dem 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten genauer zu beobachten. Donald Trump trat bei einem Parteitag der Republikaner in North Carolina auf, wo er die üblichen Lügen und Prahlereien verbreitete. Wenig später veröffentlichte Joe Biden einen Aufsatz, in dem er die Amerikaner in gesetzten Worten auf seine bevorstehende erste Europa-Reise einstimmte. Viel größer hätte der Gegensatz kaum sein können.