US-Präsident Donald Trump hat eine Gouverneurin der US-Notenbank Fed entlassen. Der Eingriff in die Geldpolitik kann Wirtschaft und Börse langfristig massiv schaden. Wichtige Fragen und Antworten.

Von Harald Freiberger und Markus Zydra, Frankfurt/München

Bisher hatte US-Präsident Donald Trump über die Verantwortlichen bei der Notenbank Federal Reserve „nur“ geschimpft und gezetert. So bezeichnete Trump den Fed-Chef Jerome Powell als „Idioten“, weil dieser sich bislang weigert, die Leitzinsen abzusenken. Doch nun griff Trump direkt an, er entließ die Fed-Gouverneurin Lisa Cook, die sich auf Powells Seite geschlagen hatte. Cook geht dagegen vor, die Gerichte werden über den Streit entscheiden müssen. Viele Wirtschaftsexperten befürchten, dass Trump die Unabhängigkeit der Fed brechen möchte. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen.