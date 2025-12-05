Gesucht wird jemand, der die Nerven behält, wenn die Wirtschaft taumelt. Jerome Powell, dem aktuellen Chef der US-Notenbank Federal Reserve, ist das meist gelungen. Aber Powell hört im Frühjahr auf, US-Präsident Donald Trump muss einen Nachfolger finden. Das Casting dafür läuft seit Monaten. Trumps Finanzminister Scott Bessent hat das Bewerberfeld sondiert. Eigentlich sollten die letzten verbliebenen Anwärter in dieser Woche mit Vizepräsident J. D. Vance sprechen. Doch dazu kommt es wohl gar nicht mehr.
USATrumps Mann für niedrige Zinsen
Lesezeit: 3 Min.
Der US-Präsident hat sich offenbar entschieden: Kevin Hassett soll dem widerspenstigen Jerome Powell als Chef der US-Notenbank nachfolgen. Seine wichtigste Qualifikation ist Loyalität.
Von Ann-Kathrin Nezik, New York
USA:Hegseth kann nur noch hoffen, dass Trump sich nicht abwendet
Wegen eines Militärschlags auf Schiffbrüchige in der Karibik steht der US-Verteidigungsminister ohnehin in der Kritik. Nun belastet ihn auch noch ein Pentagon-Bericht schwer. Sein Rückhalt schwindet.
Lesen Sie mehr zum Thema