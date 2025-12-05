Gesucht wird jemand, der die Nerven behält, wenn die Wirtschaft taumelt. Jerome Powell, dem aktuellen Chef der US-Notenbank Federal Reserve, ist das meist gelungen. Aber Powell hört im Frühjahr auf, US-Präsident Donald Trump muss einen Nachfolger finden. Das Casting dafür läuft seit Monaten. Trumps Finanzminister Scott Bessent hat das Bewerberfeld sondiert. Eigentlich sollten die letzten verbliebenen Anwärter in dieser Woche mit Vizepräsident J. D. Vance sprechen. Doch dazu kommt es wohl gar nicht mehr.