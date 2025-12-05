Zum Hauptinhalt springen

USATrumps Mann für niedrige Zinsen

Lesezeit: 3 Min.

Die USA nähmen sofort wieder Handelsgespräche mit Kanada auf - bestätigt Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett auf Nachfrage. (Archivbild)
Die USA nähmen sofort wieder Handelsgespräche mit Kanada auf - bestätigt Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett auf Nachfrage. (Archivbild) (Foto: Alex Brandon/AP/dpa)

Der US-Präsident hat sich offenbar entschieden: Kevin Hassett soll dem widerspenstigen Jerome Powell als Chef der US-Notenbank nachfolgen. Seine wichtigste Qualifikation ist Loyalität.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Gesucht wird jemand, der die Nerven behält, wenn die Wirtschaft taumelt. Jerome Powell, dem aktuellen Chef der US-Notenbank Federal Reserve, ist das meist gelungen. Aber Powell hört im Frühjahr auf, US-Präsident Donald Trump muss einen Nachfolger finden. Das Casting dafür läuft seit Monaten. Trumps Finanzminister Scott Bessent hat das Bewerberfeld sondiert. Eigentlich sollten die letzten verbliebenen Anwärter in dieser Woche mit Vizepräsident J. D. Vance sprechen. Doch dazu kommt es wohl gar nicht mehr.

