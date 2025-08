EU und USA ringen im Zollstreit jetzt um einzelne Branchen und Quoten. Und der US-Präsident stellt schon wieder alles infrage.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Vielleicht will Donald Trump wieder nur den Druck erhöhen, das wäre noch das Beste. Die Verhandlungen zwischen der EU und den USA im Zollstreit sind schließlich weit von einem Abschluss entfernt. Aber wer weiß das schon? Während ein hochrangiger EU-Beamter am Dienstag in Brüssel vor Journalisten vom Gefühl der „Erleichterung“ sprach, teilte Trump im US-Fernsehen von Neuem aus. Wenn die EU ihr Versprechen nicht einlöse, in den kommenden Jahren 600 Milliarden Dollar zusätzlich in den Vereinigten Staaten zu investieren, sagte er, „dann zahlen sie eben Zölle von 35 Prozent“.