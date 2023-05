Elon Musk kündigt an, als Twitter-Chef aufhören zu wollen. Den Namen der Nachfolgerin verrät er nicht. In bester Musk-Hype-Tradition deutete er allerdings über das Pronomen an, dass es eine Frau sein wird - und Tipps gibt es auch schon.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es mag sich um Zufall handeln, aber natürlich ist dieses Timing urkomisch: Am Donnerstagnachmittag kündigte Elon Musk seinen Rückzug als Chef von Twitter an. In etwa sechs Wochen werde seine Nachfolgerin beginnen - deren Namen er aber nicht verriet. In bester Musk-Hype-Tradition deutete er über das Pronomen "she" lediglich an, dass es sich wohl um eine Frau handeln wird. Er selbst werde sich als Technikchef und Vorstand um Plattform, Software sowie Systemfunktionen kümmern. Dinge also, die einem Tüftler wie ihm sowieso mehr Spaß machen - so wie er beim Raketenbauer Spacex für die Produkte verantwortlich ist. Eine Ein-Mann-Marketingmaschine bleibt Musk als Twitter-Lucky-Luke ohnehin: Er sendet schneller als sein Schatten und damit häufig auch schneller als jener Reflex, der andere Menschen in der Regel davor bewahrt, etwas töricht Unüberlegtes zu sagen.