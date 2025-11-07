Die wohl größte Furcht des mittelalten Mannes ist, dass er gesagt bekommt: „Na, dann geh doch!“ Das kann der private Partner sein, der Trainer des Fußballvereins, die Chefin in der Arbeit – die Botschaft ist immer die gleiche: Wird auch ohne dich laufen, vielleicht gar besser als vorher; du verfügst über keinerlei Mittel, Macht oder Relevanz zu sichern. Was Elon Musk deshalb letztlich bei Tesla getan hat: Er hat seine gegenwärtige Macht und Relevanz eingesetzt, um auf ewig mächtig und relevant zu bleiben. Man kann das ausgebufft finden, unerhört, gefährlich, absolut notwendig. Was außer Frage steht: Es ist Musk gelungen.