Aktienpaket für Elon MuskSieht so ein Billionär aus?

Lesezeit: 4 Min.

Tesla-Chef Elon Musk kann sich wohl über ein riesiges Aktienpaket freuen.
Tesla-Chef Elon Musk kann sich wohl über ein riesiges Aktienpaket freuen. (Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP)

Die Tesla-Aktionäre stimmen für ein Paket, das dem Chef eine unvorstellbare große Summe an Geld bringen könnte. Mehr noch: Beim Erreichen von zwölf Zielen bekommt er uneingeschränkte Macht.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die wohl größte Furcht des mittelalten Mannes ist, dass er gesagt bekommt: „Na, dann geh doch!“ Das kann der private Partner sein, der Trainer des Fußballvereins, die Chefin in der Arbeit – die Botschaft ist immer die gleiche: Wird auch ohne dich laufen, vielleicht gar besser als vorher; du verfügst über keinerlei Mittel, Macht oder Relevanz zu sichern. Was Elon Musk deshalb letztlich bei Tesla getan hat: Er hat seine gegenwärtige Macht und Relevanz eingesetzt, um auf ewig mächtig und relevant zu bleiben. Man kann das ausgebufft finden, unerhört, gefährlich, absolut notwendig. Was außer Frage steht: Es ist Musk gelungen.

