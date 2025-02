Von Caspar Busse, Björn Finke und Oliver Klasen, München/Essen

Es waren, wie so oft bei Donald Trump, nur ein paar hingeworfene Sätze. Der US-Präsident war am Sonntag an Bord der Air Force One, seinem Regierungsflieger, auf dem Weg nach New Orleans zum Super Bowl, der wichtigsten Sportveranstaltung des Jahres in den USA. Und er nutzte die Gelegenheit, um von Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium zu sprechen, Konkretes gab es vorerst nicht. Schon vergangene Woche hatte Trump Zölle gegen Mexiko und Kanada angekündigt, die er dann plötzlich wieder aussetzte. Diesmal sollen sich die Zölle gegen sämtliche US-Handelspartner richten. Was will Donald Trump? Wen würden diese Zölle treffen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.