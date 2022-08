Ökonomen haben berechnet, dass die Kosten der Kindererziehung in den USA in den vergangenen zwei Jahren um neun Prozent gestiegen sind.

Ein Kind großzuziehen, kostet Eltern in den USA fast 330 000 Dollar - und das nur bis zur Volljährigkeit. So richtig teuer wird es erst danach. Auch deutsche Eltern leiden unter den gestiegenen Preisen.

Von Claus Hulverscheidt und Jürgen Schmieder, Los Angeles

Wer wissen will, was es kostet, ein Kind großzuziehen, der konnte zumindest 1989 einfach die "Simpsons" fragen: Genau 847,63 Dollar waren es. Das jedenfalls zeigte der Bildschirm des Supermarktscanners an, über den der Kassierer die kleine, dauerschnullernde Maggie Simpson gezogen hatte. Es ist einer der Lieblingsgags von Serienerfinder Matt Groening, der selbst achtfacher Vater ist. Würde man das Experiment heute wiederholen, käme für amerikanische Kinder gar ein Durchschnittsbetrag von 1522,57 Dollar heraus - pro Monat wohlgemerkt. Bis zur Volljährigkeit gerechnet ergibt sich so die sagenhafte Summe von 328 876 Dollar.