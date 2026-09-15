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MeinungKünstliche IntelligenzChina wartet nicht im KI-Rennen

Kommentar von Gregor Scheu, Peking

Lesezeit: 2 Min.

China reguliert künstliche Intelligenz so streng wie kaum ein anderer Staat.
China reguliert künstliche Intelligenz so streng wie kaum ein anderer Staat.
Ng Han Guan/AP/dpa

Das Land wird die Entwicklung künstlicher Intelligenz nicht freiwillig verlangsamen. Doch es wäre unklug, wenn die USA auf Gespräche über Sicherheitsregeln verzichten.

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Donald Trump hat recht. Das ist in der derzeitigen Debatte über die Gefahren einer außer Kontrolle geratenen künstlichen Intelligenz vielleicht der beunruhigendste Satz von allen. Zumindest in einem entscheidenden Punkt: Die USA können die Entwicklung ihrer leistungsfähigsten KI nicht bremsen und darauf vertrauen, dass China dasselbe tut. Denn vieles, was Peking derzeit sagt und tut, weist in die andere Richtung. Nur folgt daraus nicht, dass Gespräche mit China sinnlos wären. Im Gegenteil: Gerade deshalb sind sie nötig.

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