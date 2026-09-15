Donald Trump hat recht. Das ist in der derzeitigen Debatte über die Gefahren einer außer Kontrolle geratenen künstlichen Intelligenz vielleicht der beunruhigendste Satz von allen. Zumindest in einem entscheidenden Punkt: Die USA können die Entwicklung ihrer leistungsfähigsten KI nicht bremsen und darauf vertrauen, dass China dasselbe tut. Denn vieles, was Peking derzeit sagt und tut, weist in die andere Richtung. Nur folgt daraus nicht, dass Gespräche mit China sinnlos wären. Im Gegenteil: Gerade deshalb sind sie nötig.