Von Christoph Giesen, Peking, und Claus Hulverscheidt

Die erste Novemberwoche des Jahres 2020 war für Millionen Menschen in aller Welt eine Woche der Erleichterung - wohl auch für den chinesischen Staatsbürger Xi Jinping. Die Amerikaner hatten Donald Trump als Präsident abgewählt, der vierjährige Spuk aus Chaos, Flegeleien und Handelskriegen schien endlich vorüber zu sein. 45 Wochen später haben sich manche Hoffnungen in Trumps Nachfolger Joe Biden erfüllt, anderes ist zumindest in Ansätzen erkennbar. Xi Jinping jedoch, Bidens Pekinger Amtskollege, muss sich beinahe so vorkommen, als hätte es diese Novemberwoche nie gegeben: Die US-Strafzölle auf Importe aus China sind allesamt weiter in Kraft, das Misstrauen Washingtons gegenüber Peking ist unverändert groß und der Gesprächsfaden zwischen beiden Regierungen so dünn, dass er jederzeit abreißen kann.