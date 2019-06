29. Juni 2019, 07:53 Uhr Handelsstreit USA und China wollen Gespräche wieder aufnehmen

China und die USA wollen die Gespräche im Handelsstreit neu aufnehmen.

Trump will offenbar auf die angedrohten weiteren Strafzölle verzichten.

IWF-Chefin Lagarde begrüßt die Wiederaufnahme, nennt den Konflikt aber die größte Gefahr für die Weltwirtschaft.

Die USA und China wollen ihre Verhandlungen im Handelsstreit wieder aufnehmen. Dies teilte US-Präsident Donald Trump nach einem bilateralen Gespräch mit Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka mit. Im Bemühen um einen Handelsdeal seien beide Länder "wieder auf Kurs", ergänzte Trump. Er sprach zudem von einem "sehr, sehr guten Treffen" mit Xi, das besser als erwartet gelaufen sei. Zeitnah wolle sich auch Peking äußern. Er selbst werde bei einer Pressekonferenz nochmals auf das Thema eingehen.

Trump hat in dem Handelsstreit rund die Hälfte der Importe aus China mit 25-prozentigen Sonderzöllen überzogen, während China mit Gegenzöllen reagiert hat. Im Raum stand jetzt die Drohung Trumps, die Sonderabgaben auf die restlichen China-Einfuhren im Wert von 300 Milliarden US-Dollar auszuweiten, wenn China kein Entgegenkommen zeigt. Er dachte an Zölle in Höhe von 10 bis 25 Prozent. Wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua mitteilte, habe Trump aber zugesagt, auf die weiteren angedrohten Strafzölle zu verzichten.

Nach Angaben von Trump hatten beide Präsidenten schon bei einem informellen Gespräch am Freitagabend erste Fortschritte gemacht. "Ob wir einen Deal machen können, wird die Zeit zeigen." Der US-Präsident unterstrich seine persönliche Einschätzung, dass er eine "großartige Beziehungen" zu Xi Jinping pflege.

Washington wirft Peking unfaire Handelspraktiken, Diebstahl geistigen Eigentums und andere Raubtiertaktiken vor, um technologisch an den USA vorbeizuziehen. Als Druckmittel hat Washington Sonderzölle auf chinesische Güter im Milliardenumfang verhängt, die Volksrepublik reagierte mit Gegenzöllen in ähnlichem Umfang. Nach elf Verhandlungsrunden riss der Gesprächsfaden im Mai zuletzt ab. Seitdem haben sich die Spannungen nochmals verschärft. Beide Seiten haben aber zugleich den Willen zur Deeskalation im nunmehr einjährigen Handelskonflikt bekundet.

Der Handelskrieg bremst sowohl das Wachstum in China als auch in den USA. Auch die Weltwirtschaft wird durch die Unsicherheiten für die Investoren gedrosselt, warnen Experten. Die deutsche Exportwirtschaft und auch die in China tätigen Unternehmen spüren die Auswirkungen bereits. So haben sich die Aussichten besonders in den vergangenen Wochen deutlich verdüstert, berichtete die deutsche Auslandshandelskammer in China.

Lagarde: Konflikt weiter größtes Risiko für die Weltwirtschaft

Vor diesem Hintergrund war das Treffen von Trump und Xi mit Spannung erwartet worden. Zum Auftakt des 80-minütigen Gesprächs hatte Xi zu Dialog und Zusammenarbeit aufgerufen. Der US-Präsident sagte Xi, ihm gehe es beim Handel um gleiche Verhältnisse. Dies lasse sich aus seiner Sicht sehr einfach bewerkstelligen, ergänzte Trump. Die USA und China seien schon "sehr nah dran" an einem Abkommen gewesen, doch dann "sei etwas ins Rutschen geraten." Es wäre "historisch, wenn wir einen fairen Handelsdeal erzielen" könnten, sagte Trump weiter.

Xi verwies auf die "Ping-Pong-Diplomatie", die vor fast 50 Jahren die Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Peking einläutete. 1971 hatten Tischtennisspieler beider Länder bei den Weltmeisterschaften in dem 180 Kilometer von Osaka gelegenen Nagoya erstmals Kontakt miteinander aufgenommen. In all den Jahrzehnten, seitdem das Verhältnis wiederhergestellt wurde, "bleibt ein Fakt unverändert: "Kooperation und Dialog sind besser als Reibung und Konfrontation", sagte Xi.

IWF-Chefin Christine Lagarde begrüßte die Wiederaufnahme von Verhandlungen. Der Konflikt bleibe dennoch das größte Risiko für die Weltwirtschaft, sagt Lagarde. "Ich bekräftige, dass die Priorität sein muss, Handelshemmnisse zu beseitigen - neue und alte, Zölle und anderes."