Lange schien China in dieser Krise in einer Sonderrolle zu sein. Peking zehrte von großen Ölreserven, regulierte die Preise und konnte die Folgen des Iran-Kriegs vorerst abfedern. Inzwischen aber ist der Iran-Krieg auch an den Zapfsäulen in der Volksrepublik angekommen. In den vergangenen Wochen hat die staatliche Planungsbehörde den Benzinpreis fünfmal angehoben, insgesamt um etwa zwanzig Prozent. Der Liter kostet in Peking inzwischen 8,34 Yuan, umgerechnet gut einen Euro. Noch vor wenigen Wochen waren es 6,63 Yuan.