Ölfeld in West-Texas: Der US-Bundesstaat ächtet klimafreundliche Geldanlagen.

Der Kulturkampf erreicht die Altersvorsorge: Der US-Bundesstaat legt sich mit großen Vermögensverwaltern wie Blackrock an - weil die auf nachhaltige Investments setzen.

Von Jannis Brühl

Geld ist eine Sprache, die jeder versteht, vom afghanischen Bauern bis zum New Yorker Hedgefonds-Manager. In Texas, wo man ebenfalls eine ordentliche Rendite zu schätzen weiß, gibt es nun eine Form von Geld, von der die Regierung des ölreichen US-Bundesstaates nichts wissen will: Jenes, das im Namen von Klima- und Umweltschutz verdient wird.