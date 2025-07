Im Zollstreit mit den USA geht es nicht nur um Profite, gerade in der Pharmaindustrie. Medikamente sind mehr als Produkte. Es geht um Leben.

Von Elisabeth Dostert

Noch ist es eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Seit Dienstag ist die Rechnung für die Pharmaindustrie noch ein wenig schwieriger geworden. Eine Rechnung mit so vielen Unbekannten und instabilen Variablen muss für Ökonomen ein Gräuel sein. Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen klang es zunächst so, als würden auch die US-Pharmaimporte aus der EU vom 1. August 2025 an mit einem Zollsatz von 15 Prozent belegt. Am Dienstag klang das schon wieder anders. Da veröffentlichte die EU-Kommission eine Mitteilung mit dem Titel: EU-US trade deal explained, Erklärungen zum Deal.