Von Caspar Busse und Helmut Martin-Jung

Zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump waren einige von ihnen sogar nach Washington gereist: Viele Unternehmenschefinnen und -chefs in den Vereinigten Staaten haben sich in den vergangenen Monaten, vorsichtig ausgedrückt, mit Kritik an der neuen US-Administration sehr zurückgehalten. Sie sind vielmehr auf die Seite Trumps gewechselt. Doch nun zeigt sich: Der von Trump initiierte Handelskampf belastet schon jetzt die Geschäfte vieler US-Konzerne.