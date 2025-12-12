Fragt man US-Präsident Donald Trump, geht es der US-Wirtschaft blendend. Die „affordability crisis“, also die Krise der Bezahlbarkeit, sei doch bloß eine Erfindung der Demokraten, behauptet er. Sieht man sich die nüchternen ökonomischen Zahlen an, könnte man tatsächlich meinen, er habe recht. Die amerikanischen Konsumenten geben weiter Geld aus. Das Weihnachtsgeschäft läuft. Wachstum, Inflation und Arbeitslosigkeit liegen im grünen bis orangefarbenen Bereich. Die US-Wirtschaft wird in diesem Jahr wohl um knapp zwei Prozent wachsen. In Deutschland wäre man über solche Zahlen froh. Selbst Trumps Zölle haben die Inflation bisher nicht wieder entfacht.