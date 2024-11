Von Oliver Klasen

Jetzt ist es also passiert. Donald Trump wird zum zweiten Mal ins Weiße Haus einziehen. Was folgt daraus für die Menschen in Deutschland und für die deutsche Wirtschaft? Besonders drastisch drückt es der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) aus. „Das Worst-Case-Szenario ist eingetreten“, sagt Michael Hüther. Mit Trumps Sieg stehe die Wirtschaft „vor der nächsten Krise in einer an Rückschlägen reichen Zeit“. Aber ist es tatsächlich so schlimm? Sind die Unternehmen hierzulande wirklich so schlecht vorbereitet auf den Machtwechsel in Washington? Ein Überblick über die Reaktionen.