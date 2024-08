SZ Plus Parteitag der Demokraten in Chicago : „Wie eine göttliche Intervention“

Kamala Harris kommt nach Chicago – und Stephanie Hart ist so begeistert von der neuen Kandidatin, dass sie in ihrer Bäckerei auf der South Side den „Kamala Cake“ verkauft. Blüht die alte Liebe zwischen der Stadt und den Demokraten in neuer Hoffnung auf?

Von Peter Burghardt