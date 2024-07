Von Ann-Kathrin Nezik, Jürgen Schmieder, New York und Los Angeles

Can she handle him? Das ist wohl die entscheidende Frage für Kamala Harris, die wahrscheinliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Wird sie mit ihm fertig? Er, das ist natürlich Donald Trump, notorischer Lügner und verurteilter Straftäter. Damit muss man als Gegnerin erst einmal umgehen, zumal es da auch noch die zweite Frage gibt: Can she handle it? It, das ist die Wirtschaft in diesem Land. Bekommt sie die in den Griff? Trump behauptet natürlich, dass er es locker könne.