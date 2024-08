Keine Einzelperson hat so viel Geld für Trumps Wiederwahl gegeben wie der Unternehmer Timothy Mellon. Er entstammt einer namhaften Familie und fällt mit radikalen Ansichten auf.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Timothy Mellon, millionenschwerer Unternehmer und Spross einer der bekanntesten amerikanischen Industriellenfamilien, streitet gern um Kleinigkeiten. Vor Jahren ließ der Hobbypilot seine gebrauchte Cessna umrüsten. Als der Flugzeughersteller die Maschine danach nicht mehr warten wollte, klagte Mellon. Oder die Sache mit dem Stein: Da ein Findling offenbar die Sicht vor seinem Ferienhaus in Rhode Island störte, ließ Mellon ihn eines Nachts heimlich entfernen, so berichtete es die New York Times.