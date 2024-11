USA:Was Trumps Wahlsieg für die US-Wirtschaft bedeutet

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Es lohnt sich, noch einmal an diesen grauen Novembertag vor fast sechs Jahren zu denken. Die Chefs der deutschen Autobauer Daimler, Volkswagen und BMW waren damals über den Atlantik nach Washington geflogen, um Donald Trump im Weißen Haus ihre Aufwartung zu machen. Der US-Präsident hatte ihnen zuvor immer wieder mit saftigen Strafzöllen gedroht. Nach dem Treffen zeigten sich die Autobosse ganz angetan von dem guten Gespräch. Hinter den Kulissen versprachen sie, mehr in ihre Werke in den USA zu investieren. Die von Trump angedrohten Zölle traten nie in Kraft.