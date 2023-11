Mit rund 65 000 Mitarbeitern ist McDonald's der größte amerikanische Arbeitgeber in Deutschland. Hier eine Filiale an der Gedenkstätte Checkpoint Charlie.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Wenn in den Schwatzrunden des öffentlich-rechtlichen Fernsehens dieser Tage vom Wirtschaftsstandort Deutschland die Rede ist, wird gerne mit gequältem Blick das Bild vom kranken Mann Europas gezeichnet: kein Wachstum, hohe Energiepreise, Haushaltschaos der Ampel, dazu die vermeintlich so viel smartere US-Regierung, die in Europa tätige Firmen mit milliardenschweren Subventionsprogrammen dazu verleiten will, ihre Zelte abzubrechen und ins gelobte Land zu ziehen. Manchmal klingt es so, als sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Patient kollabiert.