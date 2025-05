Donald Trump hat eine Niederlage in seinem Zollstreit mit dem Rest der Welt kassiert. Ein US-Bundesgericht, das Internationale Handelsgericht der Vereinigten Staaten, erklärte die meisten der von ihm verhängten Einfuhrabgaben am Mittwoch für unrechtmäßig. Trump habe sich mit seinen per Dekret erlassenen Zöllen über die Autorität des US-Kongresses hinweggesetzt, urteilten die Richter. Das New Yorker Gericht stoppt damit die umstrittenen und zumindest anfänglich heftigen Zölle gegen die wichtigsten Handelspartner der USA. Das US-Justizministerium will die Entscheidung anfechten.