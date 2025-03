Von Harald Freiberger

Eine Stunde vor Börsenschluss ging es am Montag an der Wall Street dramatisch nach unten: Am Ende war die Technologiebörse Nasdaq um 2,6 Prozent eingebrochen und der wichtigste US-Aktienindex S&P 500 um 1,8 Prozent. Am Dienstag machte es ihnen der Deutsche Aktienindex (Dax) nach, bis zum Schluss verlor er 3,5 Prozent. Und die Wall Street eröffnete erneut mit zwei Prozent im Minus. Anlass für den Einbruch ist die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Strafzölle für Kanada, Mexiko und China stark anzuheben. Die Investoren sorgen sich, dass der sich anbahnende Handelskrieg der Wirtschaft weltweit schadet. Ist der Trump-Bonus an der Börse aufgebraucht? Und wie können deutsche Anleger sich nun verhalten? Wichtige Fragen und Antworten.