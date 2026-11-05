Der österreichische Immobilienunternehmer René Benko ist wegen des Betrugs eines Investors in Millionenhöhe verurteilt worden. Wie die Nachrichtenagentur APA und die Zeitung Der Standard berichten, erhielt er am Landesgericht Innsbruck eine Zusatzstrafe von zwei Jahren – zusätzlich zu den zweieinhalb Jahren Haft aus einem vorangegangenen Prozess.

Dem Gründer der zerfallenen Signa-Gruppe war schwerer Betrug und Insolvenzbetrug – in Österreich als betrügerische Krida bezeichnet – vorgeworfen worden. Konkret soll er die Privatstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner um rund fünf Millionen Euro betrogen haben. Benko hat die Vorwürfe bestritten. Jetzt ist am Innsbrucker Landgericht ein Urteil ergangen.

Benko saß seit Januar 2025 in Untersuchungshaft, Mitte Oktober wurde ihm aber ein elektronisch überwachter Hausarrest gewährt. Seither lebt er mit Fußfessel in einer Wohnung in Innsbruck. Der Signa-Gründer ist bereits rechtskräftig verurteilt. Ende September erhielt er wegen betrügerischer Krida eine Haftstrafe von 30 Monaten. Insgesamt ermittelt die WKStA im Zusammenhang mit dem Kollaps des Signa-Konglomerats in mehr als einem Dutzend Sachverhalten. Benko ist dabei nicht in allen Strängen Beschuldigter. Die Signa-Insolvenz im November 2023 gilt als die größte Pleite der österreichischen Nachkriegsgeschichte.

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