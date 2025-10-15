Der österreichische Investor René Benko ist wegen Schädigung seiner Gläubiger zu zwei Haft verurteilt worden. Der 48 Jahre alte Ex-Milliardär habe durch eine Schenkung in Höhe von 300 000 Euro an seine Mutter Vermögen beiseitegeschafft, urteilte ein Schöffensenat des Landesgerichts Innsbruck . Im Fall einer Mietkostenvorauszahlung von 360 000 Euro wurde Benko freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Benkos Verteidiger Norbert Wess hatte den Anklagevorwurf erneut als falsch bezeichnet und einen Freispruch gefordert. Dass sich sein Mandat nicht mündlich zur Sache geäußert habe, sei sein gutes Recht. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor ausdrücklich bedauert, dass der Angeklagte auf diese Art viele Fragen offen gelassen habe. Benko verzichtete auch auf das „letzte Wort“ und schloss sich den Ausführungen seines Verteidigers an.

Auf das Delikt, das im österreichischen Strafrecht „betrügerische Krida“ genannt wird, stehen bis zu zehn Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte eine „tat- und schuldangemessene Bestrafung“ des Angeklagten gefordert.

14 weitere Verfahren sind noch anhängig

Im aktuellen Fall musste sich Benko wegen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer verantworten. Die Anklage ist nur ein Strang von insgesamt 14 Verfahren, in denen allein die österreichische Justiz meist wegen schweren Betrugs und Untreue ermittelt. Der 48-Jährige muss darüber hinaus noch mit weiteren Anklagen rechnen.

Der Tiroler Geschäftsmann war mit dem von ihm gegründeten Immobilien- und Handelskonzern Signa zum Milliardär geworden. Als Anfang der 2020er-Jahre die Phase des extremen Niedrigzinses endete, geriet das sehr undurchsichtige Konglomerat aus mehr als 1130 Gesellschaften schnell in Schieflage. Schlusspunkt war die Insolvenz.