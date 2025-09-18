Wirtschaftspolitik „Zölle sind Gift“ 18. September 2025, 16:54 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission bei einer Veranstaltung großer Wirtschaftsverbände im Haus des Deutschen Handwerks in Berlin. (Foto: Bernd von Jutrczenka/Bernd von Jutrczenka/dpa)

Ursula von der Leyen rechtfertigt den Deal der EU mit den USA und stellt neue Freihandelsabkommen mit anderen Ländern in Aussicht. Unternehmer will die Kommissionschefin entlasten. Einigen fällt es schwer, das zu glauben.

Von Katharina Erschov, Berlin

