Von Sonja Salzburger

Die Fernweh ist groß nach bald zwei Jahren Pandemie, in denen sich das Leben überwiegend auf die eigenen vier Wände beschränkte. Doch so günstig wie vorher kann man nicht mehr so einfach in den Urlaub fahren: Egal ob Ferienwohnungen, Flugtickets für den Sommer oder Mietwagen - viele Reiseleistungen sind mittlerweile deutlich teurer als vor der Pandemie. Experten gehen davon aus, dass die Preise weiter steigen werden. Allerdings können Urlauber trotzdem ihr Budget schonen. Die zehn wichtigsten Tipps.