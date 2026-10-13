Eine E-Mail zu übersehen ist ärgerlich. Manchmal platzt deswegen ein Termin oder eine Rechnung wird zu spät gezahlt. Oder der Klassenfeind bekommt durch eine verpasste Mail streng gehütete Militärtechnik frei Haus geliefert. Das ist wohl beim amerikanischen Paketzusteller UPS passiert. Denn dort reichte offenbar eine übersehene Nachricht, damit Teile eines australischen F-35-Kampfjets ausgerechnet dort landeten, wo sie unter keinen Umständen landen sollten: in Hongkong und damit in den Händen chinesischer Behörden.
UPSPaketdienst liefert versehentlich Kampfjet-Teile nach China
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Eine übersehene E-Mail und eine Umleitung per UPS über Hongkong: Wie US-Tarnkappentechnik in chinesische Hände gelangte.
Von Gregor Scheu, Peking
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