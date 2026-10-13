Eine E-Mail zu übersehen ist ärgerlich. Manchmal platzt deswegen ein Termin oder eine Rechnung wird zu spät gezahlt. Oder der Klassenfeind bekommt durch eine verpasste Mail streng gehütete Militärtechnik frei Haus geliefert. Das ist wohl beim amerikanischen Paketzusteller UPS passiert. Denn dort reichte offenbar eine übersehene Nachricht, damit Teile eines australischen F-35-Kampfjets ausgerechnet dort landeten, wo sie unter keinen Umständen landen sollten: in Hongkong und damit in den Händen chinesischer Behörden.