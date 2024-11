In Deutschland hat Unzer bei den Payment-Unternehmen einen Marktanteil von etwa 20 Prozent. Große Konkurrenten auf dem hiesigen Markt sind der Zahlungsabwickler Payone, der zu Teilen den Sparkassen gehört, das niederländische Start-up Adyen und der ebenfalls deutsche Anbieter Computop.

Für jede Transaktion erhält ein Zahlungsdienstleister vom Händler ein paar Cent, die sich schnell zu großen Summen türmen können. Je mehr Transaktionen eine Firma abwickelt, desto niedriger sind die Kosten je Kaufaktion und desto größer ist die Marge. Das haben sie auch bei der US-Beteiligungsgesellschaft KKR erkannt. 2019 begann der Private-Equity-Investor, sich in diesem Geschäftsfeld zu engagieren. Der Plan: Einen europäischen Payment-Champion bauen, der allein durch seine schiere Größe eine Gelddruckmaschine ist.

Aufgeschreckt vom Wirecard-Desaster begann die Bafin, genauer hinzusehen

Für viel Geld kaufte KKR allerlei Firmen zusammen, darunter auch Teile des Wirecard-Konzerns, und bündelte sie unter dem Namen Unzer. Nach dem Wirecard-Debakel 2020 war alles bereit für den Durchbruch. Doch 2021 schon liefen die Geschäfte schlechter als erwartet. Und es sollte noch schlimmer kommen.

Aufgeschreckt vom Wirecard-Desaster begann die Finanzaufsicht Bafin 2021 bei Payment-Unternehmen genauer hinzuschauen und erblickte bei Unzer vieles, was ihr nicht gefiel. Sie fand laut einer Mitteilung von August 2022 eine „Vielzahl von zum Teil gravierenden Mängeln“ in der Unternehmenssteuerung und bei den Kontrollmechanismen. Bei einer Tochterfirma von Unzer sah die Bafin ein „hohes Risiko für kriminelle Geldwäscheaktivitäten“. Diese Firma wickelte zudem auch Zahlungen für Kunden im Glücksspiel- und Pornobereich ab. Das beunruhigte die Aufseher bei der Bafin. Schließlich waren solcherart Geschäfte auch bei Wirecard einst ein Teil des Geschäfts.

Kurzerhand verhängte die Bafin harte Strafen gegen Unzer. So durfte das betreffende Tochterunternehmen keine Neukunden mehr aufnehmen, und ein Sonderprüfer sollte fortan sicherstellen, dass Unzer alle Mängel abstellt. Für ein Unternehmen, das auf schnelles Wachstum ausgelegt ist, war das ein Desaster. Ebenfalls 2022 wies sie einen Nettoverlust von rund 400 Millionen Euro aus.

Nach Jahren der schlechten Nachrichten kann Unzer nun positive Nachrichten verbreiten. Am Donnerstag erklärte das Unternehmen, dass das Mandat des Sonderprüfers im September 2024 ausgelaufen sei und die Tochterfirma wieder Neukunden aufnehmen dürfe. Auch die Geschäftszahlen für 2023 und voraussichtlich auch für 2024 sähen wieder besser aus. 2023 sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent gewachsen, auf 207 Millionen Euro. Der Bruttogewinn habe bei knapp 108 Millionen gelegen. Zwar muss das Unternehmen netto noch immer einen Verlust von mehr als 100 Millionen Euro ausweisen. Hauptgrund dafür sind jedoch Abschreibungen, die das tagtägliche Geschäft der Firma nicht betreffen.

Zweistellige Wachstumsraten sind in der Branche keine Seltenheit

Die Bafin-Maßnahmen waren auch kostspielig. Mehr als 20 Millionen Euro musste die Payment-Firma seit 2021 investieren, für die Bezahlung des Sonderprüfers, um neue IT-Systeme aufzubauen und um Beratungsleistungen einzukaufen. „Wir haben erheblich in unsere Compliance-Systeme investiert und eine Kultur der Integrität aufgebaut“, sagt Max Steiger, Compliance-Chef bei Unzer. „Wir erfüllen damit die höchsten Branchenstandards. Dass die Bafin die Sonderbeauftragung und das Onboarding-Verbot aufgehoben hat, sind dafür eindeutige Belege, und darüber freuen wir uns sehr.“

Weil die Menschen seit einigen Jahren – selbst im traditionellen sehr bargeldaffinen Deutschland – mehr mit Karte bezahlen oder im Internet kaufen, profitierte die Branche stark und zweistellige Wachstumsraten sind keine Seltenheit. Darauf hoffte wohl auch die US-Investmentfirma KKR. Dennoch brach sie ihr Vorhaben, einen europäischen Zahlungsdienstleister-Champion zu schaffen, 2023 schließlich ab. Ein Großteil der KKR-Anteile ging an ein Konsortium von Gläubigern rund um die Investmentbank Goldman Sachs.

Bei Unzer wollen sie mit dem Ende der Bafin-Maßnahmen nun auch wieder schneller wachsen. Mittelfristig strebt die Firma wieder ein zweistelliges Plus bei den Umsätzen an. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet sie mit neun Prozent Umsatzwachstum und einem Bruttogewinn von 120 Millionen Euro, etwa zwölf Prozent mehr als noch 2023.

Große Hoffnungen setzt Unzer derweil in eine eigens entwickelte Plattform, die E-Commerce und Offline-Handel zusammen anbietet und so für Händler attraktiv sein soll. Gerade in Deutschland sieht Chef Robert Bueninck noch „großes Potenzial“. Hierzulande, wie auch in der Schweiz, Österreich und Nordeuropa, will Unzer in den kommenden Monaten investieren und so seine Marktposition stärken. Zukäufe seien dafür nicht geplant.