Die Branche der Zahlungsdienstleister hat über viele Jahrzehnte niemanden interessiert. Wer kannte schon Firmen wie Nexi, Payone oder Worldline? Wer wusste, was wirklich passiert, wenn man im Internet oder an der Ladenkasse „mit Karte bezahlt“? Dann kam der Wirecard-Skandal, und plötzlich war das Interesse zumindest kurzzeitig so groß, dass die allermeisten Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser registriert haben: Diese Zahlungsdienstleister, die bewegen richtig große Summen – und können auch richtig viel Geld verdienen.

Das zeigt nun erneut auch die deutsche Firma Unzer. Anders als Paypal oder Mastercard tritt Unzer für den Endkunden nicht in Erscheinung, sondern bietet Händlern lediglich verschiedene Bezahlmethoden wie Kreditkarte oder Lastschrift an und kümmert sich dann darum, dass die Zahlung im Hintergrund abgewickelt wird. Dafür erhält die Firma eine kleine Gebühr oder Provision, die sich über die Menge der Transaktionen zu einer größeren Summe aufsummiert. Die Firma macht also das, was Wirecard gern gemacht hätte: Zahlungen in Millionenhöhe abwickeln und damit auskömmliche Renditen verdienen.

Im vergangenen Jahr konnte Unzer mehr als 220 Millionen Euro Umsatz und ein Ergebnis vor Steuern von mehr als 30 Millionen Euro erzielen, wie die Süddeutsche Zeitung vorab erfuhr. Das ist deutlich mehr als noch im Vorjahr. So stieg der Umsatz um immerhin 6,7 Prozent und das bereinigte Ergebnis vor Steuern sogar um 16 Prozent.

Die Zahlen sind für den Zahlungsdienstleister auf den ersten Blick nicht berauschend. Immerhin wächst der Umsatz bei Konkurrenten wie dem niederländischen Unternehmen Adyen teilweise um 20 Prozent oder mehr. Dort will auch die deutsche Firma langfristig hin. Dennoch ist der neue Geschäftsbericht für Unzer ein Grund zum Durchatmen. Denn die Zahlen aus dem vergangenen Jahr sehen deutlich besser aus als noch Ende des selbigen Jahres erwartet. Damals hieß es von Unzer, dass man ein Plus von neun Prozent beim Gewinn anpeile, nun sind es 16 Prozent geworden. Ein Grund: mehr Umsatz mit gleicher Personalstärke. Zudem schaffte es die Firma nun schon das zweite Mal hintereinander, den bereinigten Gewinn zu steigern. Chef Robert Bueninck ist daher zufrieden mit dem Ergebnis, wie er im Gespräch mit der SZ sagt: „Wir wollten profitabel wachsen und das haben wir auch geschafft“, so der Vorstandschef, der einst Manager beim börsennotierten Bezahldienst Klarna war. „Wir sehen aber auch durchaus noch Potenzial bei kleinen und mittleren Unternehmen und werden im kommenden Jahr noch stärker versuchen zu wachsen“, sagt Bueninck. Besonders dort, wo die Payment-Firma den Kunden sowohl Zahlungsdienste als auch Software wie beispielsweise Buy-now-Pay-later-Angebote oder One-Click-Shopping-Instrumente verkaufen kann, verdient Unzer viel Geld. Zudem wuchs dieser Bereich mit mehr als 30 Prozent überdurchschnittlich gut.

Mit dem neuen Geschäftsbericht rückt außerdem die zuletzt durchaus turbulente Vergangenheit des Zahlungsdienstleisters ein wenig in den Schatten. Noch vor einigen Jahren ging bei der Firma, die damals im Besitz der US-Private-Equity-Firma KKR war, nämlich einiges drunter und drüber. So sehr, dass die Bafin 2022 einen Sonderprüfer in das Unternehmen schicken musste. Kurz zuvor war die Finanzaufsicht bei einer Sonderprüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass es bei Unzer eine „Vielzahl gravierender Mängel“ gab. Besonders bei der Überprüfung von Händlern, die in riskanten Branchen unterwegs waren, soll die Payment-Firma geschlampt haben. In der Folge durfte ein Tochterunternehmen gar keine Neukunden mehr aufnehmen und Unzer musste einen zweistelligen Millionenbetrag unter anderem in die IT-Systeme investieren. 2022 und 2023 schrieb das Unternehmen jeweils einen dreistelligen Millionenbetrag ab. Erst im Oktober 2024 hob die Finanzaufsicht Bafin die strengen Maßnahmen wieder auf.

Der ehemalige Eigentümer, die US-Finanzfirma KKR, hatte die Firma seit 2019 strategisch aufgebaut, dabei aber immer wieder neue Firmen aufgekauft, um einen europäischen Payment-Champion zu bauen. Der Plan war aber deutlich zu ambitioniert und ging offenbar nicht auf. 2023 gab KKR die meisten ihrer Anteile an neue Investoren ab, darunter die Großbank Goldman Sachs. Seither ist es rund um Unzer wieder deutlich ruhiger geworden.