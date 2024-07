Unternehmerin Aya Jaff erklärt jungen Menschen, wie man mit Geld umgeht. Ein Gespräch über Ahnungslosigkeit beim Thema Altersvorsorge, Neid auf „Bonzenkinder“ und darüber, was es heißt, „deutsch zu zahlen“.

Interview von Jannis Brühl, Dunja Ramadan

Im Hintergrund hat Aya Jaff eine Kerze angezündet. Die 29-jährige Nürnbergerin macht es sich im Home-Office gern gemütlich, am Schreibtisch sitzt sie erst ab elf Uhr. Davor geht sie mit dem Hund Gassi oder zum Sport. Aya Jaff gilt als bekannteste Programmiererin Deutschlands, gründete das Online-Börsenspiel „Tradity“ mit und wurde als „Mrs. Code“ bekannt. Viele junge Menschen lernen aus ihren ARD-Videos „How to get rich“ und ihrem Buch „Moneymakers“, wie die Finanzwelt funktioniert.