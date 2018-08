27. August 2018, 20:43 Uhr Unternehmenskultur bei VW Ein Aufpasser zu Besuch

Ein bisschen sticheln, ein bisschen Besserung geloben und immer Harmonie wahren: Hiltrud Werner und Larry Thompson am Montag in Wolfsburg.

Der Kontrolleur der US-Justiz attestiert VW einen langen Weg zur neuen Konzernkultur. Einiges läuft noch nicht richtig. Zum Beispiel die Sache mit der Informationsbereitstellung.

Von Angelika Slavik , Wolfsburg

Larry Thompson ist ein Mann der sanften Töne, aber penibel, das ist er schon. Thompson, 72, Republikaner, war mal zwei Jahre lang stellvertretender US-Justizminister in der Administration von George W. Bush. Heute sitzt er in Wolfsburg statt in Washington, seit einem Jahr prüft er als Entsandter der amerikanischen Justiz, wie sich Deutschlands größter Autohersteller so schlägt bei dem Versuch, ein anderer, ein besserer Konzern zu werden. Einer, der die Öffentlichkeit, die Kunden und die Behörden nicht mehr so betrügen könnte, ...