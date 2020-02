Dresden (dpa/sn) - Mitarbeiter als Testfahrer: Bevor das erste E-Auto von Volkswagen aus Zwickau offiziell auf den Markt kommt, werden zunächst die Konzernmitarbeiter den ID.3 testen. Dafür stehen ab Mitte März 250 Fahrzeuge an den drei sächsischen VW-Standorten Zwickau, Chemnitz und Dresden bereit, sagte Unternehmenssprecher Carsten Krebs vor Medienvertretern am Dienstagabend in Zwickau. Die Testfahrten dienten dazu, das erste vollelektrische Fahrzeug unter realen Bedingungen nochmals auf Herz und Nieren zu prüfen.

Anfang November hatte VW die Serienproduktion des ID.3 im Zwickauer Werk begonnen. Derzeit laufen demnach täglich 100 Elektroautos im Ein-Schicht-Betrieb vom Band. Die Produktion soll sukzessive auf 1500 Fahrzeuge am Tag hochgefahren werden.