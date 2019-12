Wiesbaden (dpa/lhe) - Jede fünfte hessische Kommune hat in diesem Jahr mindestens eine Realsteuer erhöht - dazu zählen die Gewerbesteuer und die Grundsteuern. Wie eine Auswertung des Hessischen Industrie- und Handelskammertages (HIHK) ergab, haben lediglich sechs Kommunen die Hebesätze dieser Steuern gesenkt. "Da kommunale Realsteuern in der Regel nicht zurückgenommen werden, führen sie zu einer fortlaufend höheren Belastung der regionalen Wirtschaft", warnte der HIHK-Vizepräsident Christian Gastl in Wiesbaden.

Seit 2015 haben laut HIHK mehr als zwei Drittel der hessischen Kommunen ihre Realsteuer-Hebesätze erhöht. Die Kommunen hätten damit Mehreinnahmen von rund 637 Millionen Euro generiert. "Über 65 Prozent der Mehrbelastungen seit 2015 gehen auf Anhebungen der Gewerbesteuer zurück", erläuterte Gastl.

Die hessischen Unternehmen stemmten damit laut HIHK im Vergleich zu 2015 mehr als 415 Millionen Euro an zusätzlicher Steuerlast. "Das reduziert die Ertragskraft hessischer Firmen. Langfristig kann das den Wirtschaftsstandort Hessen schwächen", sagte Gastl und forderte die Kommunen auf, von geplanten Steuererhebungen Abstand zu nehmen.