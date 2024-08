250 000 Betriebe stehen bundesweit vor dem Aus, weil sie keinen Nachfolger finden. In Tettnang am Bodensee hat es geklappt, da hat David Layer den elterlichen Großhandel übernommen. Sein Bruder tat sich schwerer.

Von Tobias Bug

Es gab diese Autofahrt, die sein Leben verändert hat. Patrick Layer spricht von einem „Überfall“. Kurz vor Weihnachten 2022 war das, Layer war in die Heimat geflogen, um die Festtage mit der Familie zu verbringen. Sein Bruder David hatte ihn vom Flughafen abgeholt und zweieinhalb Stunden lang auf der Fahrt nach Tettnang am Bodensee auf ihn eingeredet. Ob er nicht doch ins Familienunternehmen einsteigen möchte. „Ich lag dann nachts im Bett und konnte nicht schlafen, an nichts anderes denken“, sagt Patrick Layer.