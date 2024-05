Von Michael Kläsgen, Ulm

Erwin Müller, der Inhaber der Drogeriekette Müller, ist 91 Jahre alt. Er war nie ein Mann der großen Worte. In den bunten Blättern sah man ihn mal auf Fotos am Pool oder beim Dinner, meist in Begleitung einer Dame. Aber sonst? Seinem Image war das Verschwiegene nicht zuträglich. So verfestigte sich in der Öffentlichkeit das Bild eines reichen, verbohrten alten Mannes, dem es im Grund nur um das eigene Wohl ging, durchaus auch mithilfe fragwürdiger Mittel, am liebsten in stiller Abgeschiedenheit.