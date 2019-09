Bitterfeld-Wolfen/Stuttgart (dpa/sa) - Ein geplantes Batteriewerk in Bitterfeld-Wolfen soll Zellen für Elektroautos an Mercedes-Benz liefern. Der Großauftrag solle nach dem Start der Produktion im neuen Werk erfüllt werden, sagte der Europa-Chef des Unternehmens Farasis, Sebastian Wolf, der Deutschen Presse-Agentur.

Das Werk werde so geplant, dass es klimaneutral arbeite. Am künftigen Standort sei der Anteil erneuerbarer Energien bereits jetzt sehr hoch. Laut Daimler soll die nächste Generation aus der Mercedes-Serie EQ zum Teil mit Batteriezellen produziert werden, die zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie hergestellt sind. Auch die "Magdeburger Volksstimme" (Mittwoch) hatte über den Deal berichtet.

Das neue Farasis-Werk in Bitterfeld-Wolfen soll ab 2022 serienmäßig fertigen. Wie viel Batteriezellen Daimler aus Anhalt geordert hat, wollte Wolf unter Verweis auf Verschwiegenheitsklauseln nicht sagen. Farasis ist ein US-chinesischer Hersteller. Er will in Anhalt seinen Europa-Sitz aufbauen und für 600 Millionen Euro auch ein Produktionswerk in Bitterfeld-Wolfen errichten.