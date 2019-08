Leipzig/Dresden (dpa) - Die Messen Leipzig und Dresden haben sich erstmals für eine gemeinsame Veranstaltung zusammengetan. Im Februar 2020 legen sie die Hochzeitsmesse "JAwort" in Leipzig auf, die an die etablierte Schau in Dresden anknüpft. Die gemeinsame Hochzeitsmesse sei als langfristige Kooperation angelegt, teilte die Leipziger Messe am Mittwoch mit. Auf der "JAwort" können sich Brautpaare über sämtliche Themen rund um eine Hochzeit - von Floristik über Catering bis hin zu Goldschmieden - informieren.